Рекорд за 10 лет: россиянам значительно сократят пенсии

Российским пенсионерам за последние 10 лет значительно понизили размер выплат. Визуально пенсии показывают рост, однако с учетом падения курса рубля на мировом финансовом рынке, суммы выплат стали намного ниже.

Согласно данным Росстата, средняя пенсия в 2021 году составила 15 744 рубля. В перерасчете на доллары выплата равна примерно 207 долларам США. В 2010 году средний размер пенсии был почти в два раза ниже: 7 476,3 рубля. В американской валюте, согласно курсу на тот момент, это почти 250 долларов США. Это говорит о том, что пенсионные выплаты в РФ значительно снизились за последнее десятилетие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты раскрыли неприятную правду об индексации пенсий на 8,6%. По оценкам специалистов, после индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тысячи рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе.