Рекорд за 10 лет: россиянам значительно сократят пенсии

Рекорд за 10 лет: россиянам значительно сократят пенсии
Пенсионные выплаты в РФ значительно снизились за последнее десятилетие. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российским пенсионерам за последние 10 лет значительно понизили размер выплат. Визуально пенсии показывают рост, однако с учетом падения курса рубля на мировом финансовом рынке, суммы выплат стали намного ниже.

Согласно данным Росстата, средняя пенсия в 2021 году составила 15 744 рубля. В перерасчете на доллары выплата равна примерно 207 долларам США. В 2010 году средний размер пенсии был почти в два раза ниже: 7 476,3 рубля. В американской валюте, согласно курсу на тот момент, это почти 250 долларов США. Это говорит о том, что пенсионные выплаты в РФ значительно снизились за последнее десятилетие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты раскрыли неприятную правду об индексации пенсий на 8,6%. По оценкам специалистов, после индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тысячи рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе.

доллар США курс валют пенсии пенсионные выплаты размер пенсии


 

Новости партнеров
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Петербург начнут готовить ко Дню снятия блокады Ленинграда 18 января
Петербург начнут готовить ко Дню снятия блокады Ленинграда 18 января
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рекорд за 10 лет: россиянам значительно сократят пенсии
Россиян с хроническими заболеваниями предостерегли от крещенских купаний
Почти 600 человек в Петербурге заразились «омикроном»
Рейс Дубай — Сан-Франциско экстренно сел в Пулково из-за технической ...
В метро Петербурга завершили очередной этап строительства «Театральной»
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули с обысками
Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках вечером 18 января
Эксперт объяснил, как рост цен на нефть повлияет на пенсии и рубль