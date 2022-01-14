Эксперты раскрыли неприятную правду об индексации пенсий на 8,6%

Инфляция по итогам 2021 года составит 8,4%, поэтому решено провести индексацию на 8,6%. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Инфляция по итогам 2021 года составит 8,4%, поэтому решено провести индексацию на 8,6%. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6%, и это обрадовало многих пожилых граждан. Однако эксперты уверены, что у такого повышения есть обратная сторона

По оценкам специалистов, после индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тыс. рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе.

Как сообщил PRIMPRESS со ссылкой на PensNews, инфляция даже выше 8,4%, о которых говорил глава государства, и может достигать 20% или даже более.

Россиянам напомнили, что с начала 2022 года выросли не только цены на продукты, также подорожали услуги интернет-провайдеров и операторов мобильной связи, обслуживание газового оборудования.

Напомним, предложение президента Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции было озвучено 12 января на совещании с членами правительства. При этом изначально планировалось, что процент индексации составит 5,9.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство заинтересовано в скорейшей индексации пенсий на 8,6%