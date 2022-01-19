Омбудсмен: речи о принудительной вакцинации детей от коронавируса нет

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вакцинация детей от ковида в России будет проводиться только с согласия законных представителей.

Она отметила, что в аппарат поступает много обращений на тему вакцинации. Родители спрашивают об обязательности прививок.

«Позиция сейчас такова, что никакой принудительной вакцинации не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей», — приводит ее слова ТАСС.

Напомним, детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрировали 24 ноября. В Центре имени Гамалеи отметили, что вакцинация детей этим препаратом может начаться в конце декабря, а в группе от 6 до 11 лет — еще через два месяца.

Подростковая вакцина от ковида, как и «Спутник V», является двухкомпонентной, прививки ставят с перерывом в три недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что терапевт пояснил, чем отличается подростковая вакцина «Спутник М» от обычной. Специалист рассказал, что препараты очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный – примерно в пять раз.