В «Хибины» с «Россией». С 11 февраля авиакомпания запускает рейсы на Кольский полуостров

В &#171;Хибины&#187; с &#171;Россией&#187;. С 11 февраля авиакомпания запускает рейсы на Кольский полуостров
С 11 февраля авиакомпания запускает рейсы на Кольский полуостров. Фото: сайт авиакомпании "Россия"

Авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр».

Самолеты начнут летать с 11 февраля. Полеты в аэропорт «Хибины» будут выполняться из Северной столицы четыре раза в неделю, а именно, по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщается на официальном сайте компании «Россия».

По расписанию, вылеты будут осуществляться из аэропорта Пулково в 11:00, а прилет в аэропорт «Хибины» в 12:50. Обратный рейс отправится в 13:50 и прибудет в Санкт-Петербург в 15:35. Забронировать и купить билеты можно либо на сайте «Аэрофлота», либо в мобильном приложении, а также по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

Отмечается, что аэропорт «Хибины» находится в самом центре Кольского полуострова в непосредственной близости к городам Апатиты и Кировск, а также на удалении не более 100 км от большинства городов Мурманской области.

Также, подчеркивается, что авиакомпания «Россия» на рейсах, выполняемых внутри РФ в партнерстве с «Аэрофлотом» по 15 мая 2022 года предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Россия» сохранила позицию одной из самых безопасных авиакомпаний в мире по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings. В исследовании приняли участие 400 авиакомпаний.

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