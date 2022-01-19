«Россия» остается одной из самых безопасных авиакомпаний в мире

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Авиакомпания получила очередное подтверждение на международном уровне. Фото: АК "Россия"

Авиакомпания «Россия» сохранила позицию одной из самых безопасных авиакомпаний в мире по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings.

Российский авиаперевозчик при составлении рейтинга получил максимальную оценку: семь звезд из семи. В исследовании специалисты проанализировали работу более 400 авиакомпаний со всего мира.

Авиакомпании оценивали по различным критериям, в числе которых уровень безопасности полетов, случаи авиапроисшествий и авиакатастроф, флот воздушных судов, отзывы пассажиров, предлагаемые услуги и другие.

По мерам, принятым для борьбы с COVID-19, «Россия» также завоевала семь звезд з семи. Таким образом, перевозчик получил очередное подтверждение на международном уровне, обогнав многие другие отечественные и международные перевозчики.

Летом прошлого года авиакомпания «Россия» стала лидером среди российских перевозчиков и вошла в топ-50 самых безопасных авиакомпаний мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» восстановила график полетов из Южно-Сахалинска.

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