Авиакомпания «Россия» восстановила график полетов из Южно-Сахалинска

Авиакомпания &#171;Россия&#187; восстановила график полетов из Южно-Сахалинска
Авиакомпания "Россия" восстановила график полетов из Южно-Сахалинска. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» вошла в график полетов из аэропорта Южно-Сахалинска. Все пассажиры задержанных рейсов доставлены в места назначения.

Несмотря на погодные условия в Москве рейсы авиакомпания «Россия» выполняет по графику, всех пассажиров доставили до назначенных точек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании Сергея Старикова.

На прошлой неделе со среды по пятницу в Сахалинской области бушевал сильный циклон с метелями и ветром. В связи с этим была закрыт аэропорт в Сахалинской области. Рейс за 12 января был отправлен в Хабаровск, а 13 января был задержан рейс из из Москвы в Южно-Сахалинск.

Всего из-за задержек рейсов по погодным условиям авиакомпания «Россия» разместила около 600 пассажиров в гостиницах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиакомпания «Аэрофлот» с дочерними компаниями «Россия» и «Победа» вошел в топ-3 самых пунктуальных в мире авиакомпаний за 2021 год.

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