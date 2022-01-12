Авиакомпания «Россия» вошла в мировой топ-3 по пунктуальности

Авиакомпания &#171;Россия&#187; вошла в мировой топ-3 по пунктуальности
Результаты АК "Россия" названы очень хорошими. Фото: авиакомпания "Россия"

«Аэрофлот» с дочерними компаниями «Россия» и «Победа» вошел в топ-3 самых пунктуальных в мире авиакомпаний за 2021 год. По данным аналитиеской компании Cirium, на первом месте — японская All Nippon Airways (95% рейсов выполняются вовремя), на втором — Japan Airlines (94,1%), на третьем месте – «Аэрофлот» (91,05%)

Результаты «Аэрофлота», авиакомпаний «Россия» и «Победа», восстановивших в прошлом году объемы внутренних перевозок, названы «очень хорошими». Активно возобновлены международные маршруты в Европу, Ближний Восток и Азию, подчеркнули аналитики.

В Северной Америке самой пунктуальной стала Delta Air Lines (87,7%), в Европе — испанская Vueling (92,1%).

Среди аэропортов на втором месте по пунктуальности оказался московский аэропорт Шереметьево: из более чем 140 млн рейсов, обслуженных в 2021 году, 94,76% были отправлены вовремя. На первом месте — токийский Ханеда (95,6%).

АК Россия аэрофлот пунктуальность


 

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