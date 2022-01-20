Минздрав сообщил о разработке новых препаратов для лечения COVID-19

По словам главы Минздрава, сейчас в России идет создание и клинические испытания новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Фото: Кремль

По словам главы Минздрава, сейчас в России идет создание и клинические испытания новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Фото: Кремль

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране идет разработка новых препаратов для лечения коронавируса.

По словам главы Минздрава, сейчас в России идет создание и клинические испытания новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Мурашко отметил, что лекарства, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению ковида, используются как для лечения «дельты», так и «омикрона».

Все препараты, которые используются амбулаторно и стационарно, уже оттестированы. По ним есть заключения российских специалистов и лабораторий, а также публикации в международной литературе, что подтверждает эффективность препаратов, заключил глава ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что терапевт объяснила, чем опасны противовирусные препараты при COVID-19.