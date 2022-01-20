Терапевт объяснила, чем опасны противовирусные препараты при COVID-19

Терапевт объяснила, чем опасны противовирусные препараты при COVID-19
Организм будет отвлекаться на нейтрализацию этих препаратов, хотя мог бы направить все силы на выздоровление. Фото: pixabay

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасности применения противовирусных препаратов без назначения врача при коронавирусе.

Врач рассказала «Вечерней Москве», что эффективность многих таких препаратов не доказано. И непонятно, есть ли смысл их вообще применять. Поэтому терапевт не рекомендует начинать прием противовирусных, не посоветовавшись с врачом.

Чернышова уточнила, что даже качественные лекарства могут не дать положительного эффекта, если применяются без рекомендации врача. При самостоятельном применении они могут дать прямо противоположный результат и усугубить состояние здоровья.

Она добавила, что организм будет отвлекаться на нейтрализацию этих препаратов, хотя мог бы направить все силы на выздоровление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отоларинголог назвал главную опасность штамма «омикрон».

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