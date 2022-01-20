Отоларинголог назвал главную опасность штамма «омикрон»

Отоларинголог назвал главную опасность штамма &#171;омикрон&#187;
Многие заболевшие не сразу узнают о заражении коронавирусом. Фото: Pixabay

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что несвоевременное обнаружение заражения штаммом «омикрон» грозит развитием хронических ЛОР-болезней.

Врач рассказал в разговоре с «Ura.ru», что внешние признаки омикрон-штамма похожи на симптомы простуды, поэтому многие заболевшие не сразу узнают о заражении коронавирусом.

По словам Зайцева, во многих случаях люди путают «омикрон» с фарингитом, ангиной или острым ринитом, и только потом они уже понимают, что это «омикрон».

Отоларинголог предупредил, что несвоевременное лечение нового варианта коронавируса может привести к развитию хронических ЛОР-заболеваний.

«…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить», — заключил Зайцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о росте повторной заболеваемости COVID-19 среди россиян.

лор-заболевания омикрон-штамм последствия омикрона симптомы омикрона


 

Новости партнеров
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отоларинголог назвал главную опасность штамма «омикрон»
Мурашко: в России растет повторная заболеваемость COVID-19
Главный синоптик Петербурга: оттепели и морозы будут сменять друг друга до ...
Из-за санкций США россияне могут потерять долларовые вклады
Amazon открывает свой первый офлайн-магазин одежды в Лос-Анджелесе
Комфортная погода: в Ленобласти обещают -1 градус и небольшой снег в пятницу
Усманов назвал медь «новым золотом» из-за ее роли в ...
Петербуржцы в пятницу увидят мелкий снег