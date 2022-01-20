Отоларинголог назвал главную опасность штамма «омикрон»

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что несвоевременное обнаружение заражения штаммом «омикрон» грозит развитием хронических ЛОР-болезней.

Врач рассказал в разговоре с «Ura.ru», что внешние признаки омикрон-штамма похожи на симптомы простуды, поэтому многие заболевшие не сразу узнают о заражении коронавирусом.

По словам Зайцева, во многих случаях люди путают «омикрон» с фарингитом, ангиной или острым ринитом, и только потом они уже понимают, что это «омикрон».

Отоларинголог предупредил, что несвоевременное лечение нового варианта коронавируса может привести к развитию хронических ЛОР-заболеваний.

«…из острого перейдет в подострое состояние, а из подострого в хроническое, поэтому важно поймать его на ранних стадиях и полноценно пролечить», — заключил Зайцев.

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