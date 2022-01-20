В ЦБ не видят угрозы наличным деньгам в ближайшем будущем

В ЦБ не видят угрозы наличным деньгам в ближайшем будущем
Кроме того, зампред допустил, что ЦБ активизирует выпуск банкнот низких номиналов, например, десяти рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев считает, что спрос на наличные деньги среди населения в ближайшие годы сохранится.

«Отомрут ли наличные? Нет, я думаю, что в ближайшие годы нет, ничего им не грозит», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что спрос сохраняется не только на банкноты, но и на монеты.

«Все-таки монеты востребованы, и значительное количество населения нашей страны говорит о том, что эта монета нужна», — подчеркнул он.

Кроме того, зампред допустил, что ЦБ активизирует выпуск банкнот низких номиналов, например, десяти рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца.

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