Мурашко рассказал об увеличении числа заболевающих коронавирусом повторно

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших ковидом увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, рост составляет от 5 до 10 раз. Он отметил, что ситуация напряженная.

«Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов, выздоровели 9 950 333 человека.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.