В Ленобласти 12-летний мальчик попал под поезд

В Тосненском районе Ленобласти 12-летний мальчик погиб под колесами поезда.

Трагический инцидент произошел на 76 км станции Соколов Ручей 20 января.

По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, пассажирский поезд сообщением «Санкт-Петербург – Уфа» насмерть сбил ребенка при попытке пересечь железнодорожные пути перед приближающимся составом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бухарестской женщина за рулем «Рено» насмерть сбила пенсионера.