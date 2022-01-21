В Ленобласти 12-летний мальчик попал под поезд

В Ленобласти 12-летний мальчик попал под поезд
Мальчик погиб. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тосненском районе Ленобласти 12-летний мальчик погиб под колесами поезда.

Трагический инцидент произошел на 76 км станции Соколов Ручей 20 января.

По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, пассажирский поезд сообщением «Санкт-Петербург – Уфа» насмерть сбил ребенка при попытке пересечь железнодорожные пути перед приближающимся составом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бухарестской женщина за рулем «Рено» насмерть сбила пенсионера.

поезд Тосненский район уголовное дело


 

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