На Бухарестской женщина за рулем «Рено» насмерть сбила пенсионера

Во Фрунзенскому районе произошло смертельное ДТП.
Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 января поступило сообщение в полицию о том, что около 10:40 у д. 39 корп. 1 по ул. Бухарестской женщина 1980 года рождения, находясь за рулем своего автомобиля «Рено Каптюр», в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет, переходившего проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Известно, что в прошлом году женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников.