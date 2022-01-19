На Бухарестской женщина за рулем «Рено» насмерть сбила пенсионера

На Бухарестской женщина за рулем &#171;Рено&#187; насмерть сбила пенсионера
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Во Фрунзенскому районе произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 января поступило сообщение в полицию о том, что около 10:40 у д. 39 корп. 1 по ул. Бухарестской женщина 1980 года рождения, находясь за рулем своего автомобиля «Рено Каптюр», в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет, переходившего проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Известно, что в прошлом году женщина привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников.

авария дтп фрунзенский район


 

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