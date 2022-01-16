Окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников

Окровавленные водитель и пассажир каршеринга сбежали с места ДТП на Наставников
ДТП с каршерингом в Красногвардейском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Каршеринговый автомобиль протаранил припаркованные машины в Красногвардейском районе Петербурга.

Дорожный инцидент произошел ночью 16 января у дома №25 по проспекту Наставников. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, двое мужчин на арендованном автомобиле врезались в припаркованные машины, после чего скрылись с места ДТП.

«Убежали! Сели в автобус, были в крови. Мужчина пытался их задержать,» — рассказал автор записи.

Свидетели аварии сразу же вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили в салоне авто барсетку с документами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае. Один из них разбил стекло двери в кабину водителя.

дтп каршеринг новости СПб


 

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