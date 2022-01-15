Трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае

Трое пьяных пассажиров устроили погром в петербургском трамвае
Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Один из нетрезвых пассажиров разбил стекло двери в кабину водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 15 января.

Вся компания задержана росгвардейцами по Кировскому району Северной столицы. Отмечается, что мужчина, разбивший стекло в транспорте, ранее не раз был судим.

Так, накануне в центре оперативного управления ОВО стало известно, что водитель трамвая, следовавшего по маршруту №36 и находившегося в тот момент на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного проспекта, нажал тревожную кнопку.

Всех дебоширов задержали. Известно, что один из нарушителей ввязался с кондуктором в конфликт и из хулиганских побуждений рукой разбил стекло двери, установленной между кабиной водителя и салоном трамвая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воришка пытался вынести из гипермаркета товаров на 21 тыс. рублей на Большевиков.

кировский район новости СПб происшествие трамвай


 

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