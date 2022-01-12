Воришка пытался вынести из гипермаркета товаров на 21 тыс. рублей на Большевиков

Воришка пытался вынести из гипермаркета товаров на 21 тыс. рублей на Большевиков
Мужчина не собирался платить на кассе за товары. Фото: pixabay.com

Сотрудники сетевого гипермаркета воспользовались тревожной кнопкой.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 12 января.

Мужчина, попытавшийся обокрасть магазин в Невском районе Петербурга был задержан росгвардейцами.

Оперативники патрулировали территории, когда в одном из магазинов на проспекте Большевиков сработала сигнализация.

На месте происшествия выяснилось, что посетитель гипермаркета собирался пронести через кассы товара на сумму 21 300 рублей. Украденное было изъято. Задержанного отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рецидивисты не сдержались и обокрали магазины на 58 тыс. рублей.

новости СПб происшествие росгвардейцы


 

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