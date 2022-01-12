Воришка пытался вынести из гипермаркета товаров на 21 тыс. рублей на Большевиков

Мужчина не собирался платить на кассе за товары. Фото: pixabay.com

Мужчина не собирался платить на кассе за товары. Фото: pixabay.com

Сотрудники сетевого гипермаркета воспользовались тревожной кнопкой.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 12 января.

Мужчина, попытавшийся обокрасть магазин в Невском районе Петербурга был задержан росгвардейцами.

Оперативники патрулировали территории, когда в одном из магазинов на проспекте Большевиков сработала сигнализация.

На месте происшествия выяснилось, что посетитель гипермаркета собирался пронести через кассы товара на сумму 21 300 рублей. Украденное было изъято. Задержанного отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рецидивисты не сдержались и обокрали магазины на 58 тыс. рублей.