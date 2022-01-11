В Петербурге рецидивисты не сдержались и обокрали магазины на 58 тыс. рублей

Один из мужчин похитил электроинструмент стоимостью 39 800 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 11 января.

Сотрудники Росгвардии накануне задержали двух рецидивистов, укравших товар из магазинов по улице Коллонтай и Бухарестской. Общая стоимость похищенного составила свыше 58 тыс. рублей.

Росгвардейцы прибыли к месту случившегося в Невском районе после тревожного сигнала. Оказалось, что ранее судимый мужчина решил «свистнуть» дорогой электроинструмент.

Всего через несколько часов тревожной кнопкой также пришлось воспользоваться персоналу гипермаркета во Фрунзенском районе. Жителя Пскова решил пройти через кассу самообслуживания, не заплатив за свой товар который 18 700 рублей.

Оба нарушителя отправились в отдел полиции.

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