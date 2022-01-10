На Большой Пушкарской безобразничала женщина: очевидцы вызвали оперативников

На Большой Пушкарской безобразничала женщина: очевидцы вызвали оперативников
Женщина неадекватно себя вела на Большой Пушкарской улице. Фото: "Яндекс панорамы"

Оказалось, что задержанная крикливая женщина еще и в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти 10 января.

Вечером 9 января была задержана женщина, мешавшая гражданам Петроградского района. Позднее выяснилось, что агрессор находится в федеральном розыске за нарушение, совершенное в Василеостровском районе. Кроме того, она уже не раз была судима.

Ранее в органы сообщили, что около одного из домов на Большой Пушкарской улице женщина шумно себя ведет, мешая окружающим. Вскоре громкая дама была задержана. Оказалось, что гражданку ищут из-за совершенной кражи. Также она судима за кражи и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в мясной магазин.

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