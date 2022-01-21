Двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского

Двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского
Двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В пятницу, 21 января, на улице Подвойского произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Все произошло около 16 часов.

В Невском районе столкнулись маршрутки К-269 и К-97, а также такси Hyundai Solaris и микроавтобус Ford Transit. Об этом стало известно из группы Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В аварии пострадали несовершеннолетние, отмечает 78.ru.

Предположительно, в ДТП сыграли свою роль снегопад и скользкая проезжая часть. В опасных условиях водители маршруток устроили гонки и выехали на полосу встречного движения.

Пострадавшие дети находились в такси. На место происшествия прибыли медики, которые после осмотра диагностировали у несовершеннолетних сотрясение головного мозга и приняли решение отправить пострадавших в детскую больницу № 5 им. Филатова.

Какое-то время движение по улице Подвойского будет затруднено в сторону проспекта Солидарности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленобласти 12-летний мальчик погиб под колесами поезда 20 января.

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Двое детей получили сотрясение мозга из-за аварии на Подвойского
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