В Совете Федерации разъяснили, как пройдет индексация пенсий на 8,6%, начисленных с 1 января

Пенсии за январь уже начислены с учетом ставки по инфляции в 5,9%. Фото: Pixabay

Пенсии за январь уже начислены с учетом ставки по инфляции в 5,9%. Фото: Pixabay

После принятия закона об индексации страховой части пенсии на 8,6% в Государственной думе законопроект должен быть завизирован в Совете Федерации, подписан президентом. И лишь после этих процедур закон вступает в силу. Соответственно, выплатить пожилым людям пенсии по увеличенной процентной ставке смогут только после принятия закона.

А пенсии за январь уже начислены с учетом ставки по инфляции в 5,9%. Сенаторы дали развернутый комментарий, какие суммы и когда будут начислены пенсионерам.

По словам Валентины Матвиенко, несмотря на то, что закон об индексации по повышенной ставке был принят в конце месяца, начисления указаны с 1 января. Значит и выплатить их должны в полном объеме за указанный период. Если закон успеет пройти все необходимые инстанции, то уже со второго месяца 2022 года страховая часть пенсии для неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 8,6%. Работающих пенсионеров эта индексация не коснется.

Сенатор Бибикова отмечает, что точные сроки начисления будут зависеть от даты принятия закона. Если он вступит в силу в январе, то уже в феврале пенсии выплатят с учетом повышенной индексации и компенсируют разницу по процентам. Если же сенаторы не успеют принять закон в первом месяце 2022 года, то индексированная по «президентской ставке» пенсия придет в марте вместе с компенсацией разницы между предполагаемыми изначально 5,9% инфляции и повышенной до 8,6% ставки за два месяца.

По оценкам Бибиковой, после индексации по ставке 8,6% пенсии увеличатся, в среднем по стране, на 1 400 рублей. Также будут проиндексированы минимальный прожиточный минимум и выплаты для людей старше 80 лет.

На совещании с членами правительства, которое прошло 12 января, президент Владимир Путин заметил, что предполагаемая инфляция в 5,9% не соответствует реальному положению дел. Президент потребовал проиндексировать пенсии и другие социальные выплаты по повышенной ставке, чтобы они покрывали возросшие расходы граждан Российской Федерации.