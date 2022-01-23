Пенсионерам разъяснили, будет ли ФНС требовать справку с 1 февраля

В Сети активно распространяют информацию, что с 1 февраля со всех российских пенсионеров потребуют новую справку. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Сети активно распространяют информацию, что с 1 февраля со всех российских пенсионеров потребуют новую справку. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Имеется в виду документ, касающийся уровня материального обеспечения пенсионеров. В Сети появилась информация, что каждый российский пенсионер должен будет с 1 февраля 2022 года предоставить данную справку.

Однако, как объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов, пожилым гражданам не придется посещать Федеральную налоговую службу. Справку с пенсионеров требовать не станут, пишет PRIMPRESS.

По словам специалиста, в социальных сетях последние несколько дней ходит информацию о том, что с 1 февраля со всех пенсионеров начнут требовать некую справку с ФНС, где будут указывать дополнительные доходы.

«В настоящее время не вносилось никаких изменений в законодательство. Насколько я знаю, приглашать пенсионеров в налоговую не будут, это полный абсурд. Но то, что налоговое законодательство ужесточается, это факт. Власти все больше закручивают гайки в этом плане», — объяснил Сергей Власов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры сильно удивились, получив пенсии за январь.