Под Выборгом поймали четырех иностранцев, пытавшихся сбежать в ЕС

Под Выборгом поймали четырех иностранцев, пытавшихся сбежать в ЕС
Иностранцы задержаны. Фото: Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали четырех иностранных граждан, которые пытались сбежать в Евросоюз через российскую границу.

Как сообщила пресс-служба ведомства, пойманные иностранцы использовали территорию РФ как транзитную и собирались сбежать через российскую границу в Евросоюз.

Иностранцы задержаны. Фото: Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти
Иностранцы задержаны. Фото: Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Во время задержания и досмотра у них нашли теплые вещи, продукты и средства личной гигиены. В беседе с пограничниками они сознались в своих планах побега в Европу.

Выборгский городской суд привлек мигрантов к административной ответственности и решил выдворить их за пределы страны, закрыв им въезд в Россию на пять лет.

Всего за прошлую неделю пограничники задержали более 40 человек, приблизившихся к российским границам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев.

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