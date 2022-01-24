Под Выборгом поймали четырех иностранцев, пытавшихся сбежать в ЕС

Иностранцы задержаны. Фото: Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Иностранцы задержаны. Фото: Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали четырех иностранных граждан, которые пытались сбежать в Евросоюз через российскую границу.

Как сообщила пресс-служба ведомства, пойманные иностранцы использовали территорию РФ как транзитную и собирались сбежать через российскую границу в Евросоюз.

Во время задержания и досмотра у них нашли теплые вещи, продукты и средства личной гигиены. В беседе с пограничниками они сознались в своих планах побега в Европу.

Выборгский городской суд привлек мигрантов к административной ответственности и решил выдворить их за пределы страны, закрыв им въезд в Россию на пять лет.

Всего за прошлую неделю пограничники задержали более 40 человек, приблизившихся к российским границам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев.