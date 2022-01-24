В службу 122 петербуржцы могут обращаться круглосуточно. Она работает без выходных

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге служба 122 работает круглосуточно и без выходных. За последние три дня количество обращений горожан выросло в 2,5 раза по сравнению показателями прошлой недели.

Утром в понедельник операторами мобильной связи было зафиксировано рекордное число обращений, из-за чего некоторые не могли дозвониться в службу с мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Отмечается, что больше всего петербуржцы обращаются в службу 122 в утренние часы понедельника, а именно с 8 часов до 10, что может приводить к сбоям из-за сильной нагрузки. Сейчас увеличили количество операторов и привлекли специалистов для отработки звонков.

Жителям города напоминают, что лучше звонить в службу 122 сразу же, как появилось недомогание, не стоит ждать утра понедельника. Звонки можно осуществить и с мобильного, и с домашнего телефона круглосуточно, так как служба находится на постоянном режиме работы даже в выходные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению властей города, необходим перехода в мобилизационный режим и ужесточение уже имеющихся ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом.