В связи с разбушевавшимся коронавирусом власти Петербурга готовят ужесточенные ограничения

В связи с разбушевавшимся коронавирусом власти Петербурга готовят ужесточенные ограничения
В связи с разбушевавшимся коронавирусом власти Петербурга готовят ужесточенные ограничения. Фото: pixabay

Эпидемическая обстановка в Северной столице оставляет желать лучшего: каждый день заражается все больше петербуржцев, среди которых уже много маленьких пациентов. В связи с этим, по мнению властей города, необходим перехода в мобилизационный режим и ужесточение уже имеющихся ограничений.

Отмечается, что правительство Петербурга готовит изменение в 121-е постановление. Ожидаются более строгие санитарные ограничения и усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире «Радио России» рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Главной целью для правительства сейчас является помощь поликлиникам с нагрузкой, которая на них легла, поэтому были составлены планы по мобилизации больниц для взрослых. Специалисты предполагают, что в течение следующих 4-5 недель город ждет пик нагрузок из-за инфекции, в связи с этим любые ресурсы будут полезны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что госпитализация детей с коронавирусом участилась в Петербурге. Уже с 10 по 16 января из-за коронавируса в больницу попали 126 человек, а в период с 17 по 23 января коронавирус заставил слечь в медицинские учреждения 246 маленьких пациентов.

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