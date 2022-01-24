В Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусом

В Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусом
В Петербурге с 17 по 23 января госпитализировали почти 250 детей с коронавирусом. Фото: "Яндекс.Карты"

В Северной столице дети стали чаще заболевать коронавирусной инфекцией. При этом также отмечается число госпитализаций младших пациентов.

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что с 3 по 9 января отмечалось госпитализация всего 93 детей. Уже с 10 по 16 января из-за коронавируса в больницу попали 126 человек, а в период с 17 по 23 января коронавирус заставил слечь в медицинские учреждения 246 маленьких пациентов.

В пресс-службе отметили, что в скором времени Детская больница им. Н.Ф.Филатова целиком перепрофилируется под прием детей с COVID-19 и подозрением на него. В настоящий момент в наличии есть 362 койки. Также рассматривается вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» в Петербурге вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров.

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