Стало известно, как с понедельника будет организована работа поликлиник в Петербурге

В Северной столице пандемия вновь внесла коррективы в систему здравоохранения. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице пандемия вновь внесла коррективы в систему здравоохранения. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге на фоне распространения «омикрона» вводится запрет на оказание плановой помощи и проведение медосмотров. О новых ограничениях рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Система здравоохранения Северной столицы решает задачу по обеспечению медпомощи всех пациентов, которые подхватили коронавирус в условиях широкого распространения нового штамма. В связи с введением Управлением Роспотребнадзора ограничений медицинские организации города как минимум 4-5 недель будут работать в особом режиме, после чего смогут вернуться к штатному режиму работы.

Так, с 21 января в городе приостановили проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации. Кроме того, приостановлен прием врачей-специалистов, не оказывающих помощь пациентам с социально-значимыми заболеваниями – онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и иными, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья.

Запрещена плановая медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. Это не распространяется на пациентов с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния, жизни и здоровью.

«Будет и дальше проходить вакцинация от коронавирусной инфекции. В случаях обострения хронических заболеваний в помощи больному не откажут. В стационарах плановые операции отменяться не будут», — добавил Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Что касается детского населения, то запрещается только проведение им медицинских осмотров и диспансеризации.

При этом, согласно тексту постановления, не будет приостановлено оказание медицинской помощи в негосударственных медицинских организациях, стоматологиях, женских консультациях, и проведение иных видов медицинских профосмотров.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от всех видов болезней, за исключением коронавируса, будет приостановлена в Петербурге. Меру вводят в целях снижения риска заражения при посещении поликлиник.