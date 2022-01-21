В Петербурге приостановили вакцинацию от всех заболеваний, кроме COVID-19

В Петербурге приостановили вакцинацию от всех заболеваний, кроме COVID-19
Ограничение на вакцинацию вводится в связи с постановлением главного санитарного врача по Петербургу. Фото: pexels

Вакцинация от всех видов болезней, за исключением коронавируса, будет приостановлена в Петербурге. Меру вводят в целях снижения риска заражения при посещении поликлиник.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил на пресс-конференции ТАСС, ограничение на вакцинацию вводится в связи с постановлением главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой. Согласно постановлению, в городе временно запрещается оказание плановой медпомощи и диспансеризации в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«Любое посещение [поликлиник] с профилактическими целями в том случае, если это не связано с ухудшением заболевания, является рискованным для любого пациента, то любые другие вакцинации мы приостанавливаем», — объяснил глава ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге может достигнуть 10 тысяч случаев в сутки.

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