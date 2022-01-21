В Петербурге приостановили вакцинацию от всех заболеваний, кроме COVID-19

Вакцинация от всех видов болезней, за исключением коронавируса, будет приостановлена в Петербурге. Меру вводят в целях снижения риска заражения при посещении поликлиник.
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил на пресс-конференции ТАСС, ограничение на вакцинацию вводится в связи с постановлением главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой. Согласно постановлению, в городе временно запрещается оказание плановой медпомощи и диспансеризации в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
«Любое посещение [поликлиник] с профилактическими целями в том случае, если это не связано с ухудшением заболевания, является рискованным для любого пациента, то любые другие вакцинации мы приостанавливаем», — объяснил глава ведомства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге может достигнуть 10 тысяч случаев в сутки.