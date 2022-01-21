Заболеваемость коронавирусом в Петербурге может достигнуть 10 тысяч случаев в сутки

Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге мо жет вырасти до 10 тысяч. Фото: unsplash

Число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге мо жет вырасти до 10 тысяч. Фото: unsplash

Комитет по здравоохранению Петербурга спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом до 10 тысяч в сутки. Город может достичь такого показателя уже на следующей неделе.

Глава ведомства Дмитрий Лисовец заявил на пресс-конференции ТАСС, что в пятницу, 21 января, в Северной столице выявлено уже более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего за сутки прирост составил 24%.

«Если предположить, что такой темп прироста сохранится, то очевидно, что завтра мы можем ожидать уже более 7,5 тысячи переболевших, а в начале следующей недели – более 10 тысяч», — спрогнозировал чиновник.

По сегодняшним данным, в Петербурге зарегистрировано 5992 новых случая коронавируса, этот показатель стал максимальным с начала пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник М» для подростков завезут в Петербург в конце недели.