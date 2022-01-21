Вакцину «Спутник М» для подростков завезут в Петербург в конце недели

Вакцину &#171;Спутник М&#187; для подростков завезут в Петербург в конце недели
Вакцинацию подростков пока будут проводить в детских поликлиниках. Фото: Pixabay

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков планируется поставить в Петербург в воскресенье, 23 января.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил на пресс-конференции ТАСС, что партия подростковой вакцины, которая придет в конце недели, будет небольшой, меньше 3 тысяч доз. Поэтому вакцинация пока будет проводиться только в детских поликлиниках.

Чиновник отметил, что с ростом объемов поступаемых партий вакцины в Северной столице организуют прививочные пункты на базе школ.

Вакцина «Спутник М» предназначена для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Препарат двухкомпонентный, он вводится с интервалом в 21 день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пациентам с коронавирусом разрешат самим идти в поликлинику.

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