Вакцину «Спутник М» для подростков завезут в Петербург в конце недели

Первую партию вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков планируется поставить в Петербург в воскресенье, 23 января.
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил на пресс-конференции ТАСС, что партия подростковой вакцины, которая придет в конце недели, будет небольшой, меньше 3 тысяч доз. Поэтому вакцинация пока будет проводиться только в детских поликлиниках.
Чиновник отметил, что с ростом объемов поступаемых партий вакцины в Северной столице организуют прививочные пункты на базе школ.
Вакцина «Спутник М» предназначена для профилактики коронавируса у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Препарат двухкомпонентный, он вводится с интервалом в 21 день.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пациентам с коронавирусом разрешат самим идти в поликлинику.