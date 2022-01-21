В Петербурге пациентам с коронавирусом разрешат самим идти в поликлинику

В Петербурге пациентам с коронавирусом разрешат самим идти в поликлинику
В Петербурге пациентам с коронавирусом разрешат самим идти в поликлинику. Фото: pixabay.com

Пациенты с легким течение коронавируса смогут самостоятельно дойти до поликлиники.

Теперь пациентам с легким течением болезни разрешат самим сдавать анализы, получать лекарства и больничный. Об этом на брифинге «ТАСС» сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Разрешение касается только тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Новые правила вступят в силу с понедельника, 24 января. Таким образом, можно будет получить официальный диагноз при положительном тесте на коронавирус.

Однако есть исключения: чтобы добраться до больницы нельзя будет использовать общественный транспорт. Можно отправиться либо пешком, либо на личном транспорте. Второе, — принимать коронавирусных пациентов «своим ходом» будут не все поликлиники. Список таких медучреждений будет опубликован на сайте Комитета по здравоохранению в начале следующей недели.

Лисовец отметил, что количество амбулаторных больных коронавиурсом в Петербурге скоро превысит 100 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за сутки в больницы Санкт-Петербурга поступили почти 500 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

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