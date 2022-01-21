Почти 500 человек с коронавирусом поступили в стационары Петербурга за сутки

Почти 500 человек с коронавирусом поступили в стационары Петербурга за сутки
Почти 500 человек с коронавирусом поступили в стационары Петербурга за сутки . Фото: Pixabay

За последние 24 часа в больницы Санкт-Петербурга поступили почти 500 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

В точных цифрах количество заболевших за последние сутки составило 479 человек. При этом до сих в реанимациях находятся 590 зараженных, а к ИВЛ подключены 345 петербуржцев. Статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в стационарах города находится 5 643 пациентов. Накануне, по статистике на 20 января, в петербургские больницы поступило на 65 человек меньше — 414 пациентов.

Также на амбулаторном лечении в городе находится 36 789 человек, а 33 203 лечатся бесплатно на дому.

Для коронавирусных больных в 13 городских и трех федеральных стационарах развернуто 8 002 койки. В настоящее время 48,84% из них свободны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России уровень коллективного иммунитета за неделю вырос с 63,7% до 64,4%.

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