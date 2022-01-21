В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 64,4%

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности применения противовирусных препаратов без назначения врача при коронавирусе. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что эффективность многих таких препаратов не доказано. И непонятно, есть ли смысл их вообще применять. Поэтому терапевт не рекомендует начинать прием противовирусных, не посоветовавшись с врачом.