В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 64,4%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 64,4%
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности применения противовирусных препаратов без назначения врача при коронавирусе. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что эффективность многих таких препаратов не доказано. И непонятно, есть ли смысл их вообще применять. Поэтому терапевт не рекомендует начинать прием противовирусных, не посоветовавшись с врачом.

ковид коллективный иммунитет коронавирус


 

Новости партнеров
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 64,4%
В России на зарплаты медработников выделят более 17 млрд
Спасатели потушили пожар в Волосовском районе на 800 «квадратах»
На Кипре туристам можно будет не предоставлять ПЦР-тесты при наличии вакцины
В Ленобласти 12-летний мальчик попал под поезд
С 25 января по 8 апреля ограничивается движение по Железнодорожному проспекту
В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца
Недалеко от Броневой мужчину насмерть сбила электричка