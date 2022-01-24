В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным

В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным
В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным. Фото: Baltphoto

Ветераны смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Петербурга 26, 27 и 28 января.

В честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады для ветеранов на три дня сделают бесплатный проезд на метро. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Также уточняется, что бесплатно проехать на метро смогут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы бесплатно воспользоваться метрополитеном 26, 27 и 28 января, необходимо предъявить сотрудникам удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Можно показать удостоверение инвалида войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России задумались об освобождении ветеранов и инвалидов ВОВ от оплаты коммунальных платежей.

блокада ленинграда ветераны ГУП "Петербургский метрополитен" ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
"Он вообще другой": заразившийся "омикроном" врач рассказал о симптомах заболевания
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов ...
Всеволожская прокуратура начала проверку после падения ребенка под лед
Испуганная мать сообщила полиции о незнакомце, закрывшемся в коммуналке на ...
В Госдуме задумались над решением проблемы нападения бродячих собак
В коммуналке на Искровском проспекте мужчина упал на нож
Ремонт машины закончился для петербургского пенсионера покушением на убийство
Песков: президент России как главнокомандующий принимает меры для того, ...
В Новосаратовке 7-летний мальчик ушел под лед: ребенка продолжают искать