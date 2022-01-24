В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным

В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным. Фото: Baltphoto

В честь 78-летия освобождения Ленинграда от блокады метро для ветеранов станет бесплатным. Фото: Baltphoto

Ветераны смогут бесплатно пользоваться метрополитеном Петербурга 26, 27 и 28 января.

В честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады для ветеранов на три дня сделают бесплатный проезд на метро. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Также уточняется, что бесплатно проехать на метро смогут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Чтобы бесплатно воспользоваться метрополитеном 26, 27 и 28 января, необходимо предъявить сотрудникам удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Можно показать удостоверение инвалида войны и о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России задумались об освобождении ветеранов и инвалидов ВОВ от оплаты коммунальных платежей.