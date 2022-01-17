Российские ветераны и инвалиды ВОВ могут быть освобождены от оплаты КУ

Российские ветераны и инвалиды ВОВ могут быть освобождены от оплаты КУ. Фото: Baltphoto

Российские ветераны и инвалиды ВОВ могут быть освобождены от оплаты КУ. Фото: Baltphoto

В Российской Федерации задумались об освобождении ветеранов и инвалидов ВОВ от оплаты коммунальных платежей.

Соответствующую инициативу предложили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Дмитрий Свищёв, Алексей Диденко и Сергей Леонов, представляющие фракцию ЛДПР. Предлагается, что с первого июня 2022 года и инвалидам Великой Отечественной войны необходимо осуществлять полную компенсацию оплаты коммунальных услуг. Об этом Ярослав Нилов рассказал в свеом Telegram-канале.

Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента РФ. На компенсацию оплаты КУ потребуется выделить около 575 млн рублей.

На сегодняшний день ветераны и инвалиды ВОВ получают меру социальной поддержки в виде компенсации половины расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторая часть пожилых россиян может рассчитывать на дополнительные денежные средства в размере 1 500 рублей до конца января.