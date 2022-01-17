Почетные доноры РФ и СССР в январе получат по 1 500 рублей

Почетные доноры РФ и СССР в январе получат по 1 500 рублей. Фото: Pixabay

Почетные доноры РФ и СССР в январе получат по 1 500 рублей. Фото: Pixabay

В январе 2022 года некоторая часть пожилых россиян может рассчитывать на дополнительные денежные средства в размере 1 500 рублей.

Выплаты предоставят гражданам на региональном уровне. До конца текущего месяца часть пенсионеров получит более 1 000 рублей, о чем сообщает PRIMPRESS. Упомянутые выплаты положены гражданам, которым исполнилось 55 и 60 лет, — первая цифра возраста характерна для женского населения, а вторая относится к мужчинам.

Денежные суммы, выделяемые россиянам, приурочены к знакам почетного донора РФ или СССР. Получить средства смогут пожилые люди, которые проживают в определенных субъектах России.

В частности, рассчитывать на надбавку в размере 1 500 рублей вправе указанные категории пожилых граждан в Мурманской области. Деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг. Отмечается, что при подаче заявления нужно иметь при себе нагрудный знак почетного донора, который подтверждает право на получение денежных средств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году некоторые россияне могут получить дополнительные денежные средства, на которые изначально не рассчитывали. Было принят решение увеличить пенсии по старости на 8,6%.