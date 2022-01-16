Кому и сколько положено по новым правилам индексации пенсий в России

Кому и сколько положено по новым правилам индексации пенсий в России. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Кому и сколько положено по новым правилам индексации пенсий в России. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В связи с высоким уровнем инфляции за 2021 год было принято решение увеличить индексацию пенсий гражданам России. Некоторые лица могут получить дополнительные денежные средства, на которые изначально не рассчитывали.

По новым правилам уровень индексации превзошел уровень инфляции. На совещании с правительством президент России Владимир Путин предложил увеличить пенсии выше прошлогодней инфляции, которая, по последним подсчетам, достигла 8,4%.

Было принят решение увеличить пенсии по старости на 8,6%. При этом важно помнить, что розничные цены в стране продолжают подниматься, поэтому принято решение является очень целесообразным.

С первого января, по принятому закону о Федеральном бюджете, меняются и страховые пенсии неработающих пожилых россиян. Так, выплаты были проиндексированы на 5,9%, до 18 521 рубля, но в связи с повышенной инфляцией и тем фактом, что ежегодная индексация пенсий должна превышать уровень инфляции, было принято увеличить денежные суммы выплат. Таким образом, среднемесячная пенсия пожилого жителя России вырастет примерно на 1 400 рублей.

Издание «МК» поговорило с экспертами и выяснило, как и на кого распространяться новые выплаты. Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев отмечает, что из заявленной раньше суммы индексации в 1 400 рублей неплановые дополнительные выплаты сверх 5,9% той инфляции, которая планировалась раньше составят примерно 440 рублей на человека в месяц, или 5 275 рублей в год. И это новыми заявленными президентом 8,6%.

А вот финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев положительно высказался в сторону новой индексации. Он считает, что власти России таким образом пытаются смягчить давление высокого уровня инфляции и роста цен на малоимущие слои населения.

Еще один эксперт, аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сомнительно отнеслась к повышенной индексации. Она заявила, что это не улучшит финансовое положение пенсионеров в России, в связи с тем, что цены в стране продолжат расти. Не уменьшаются они и сейчас, и такое положение дел ожидается на протяжении всего первого квартала 2022 года. Также немаловажно то, что даже такая рекордная прибавка к пенсии не сможет покрыть финансовые потери 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист заявила, что увеличение денежных выплат с февраля ощутят многие категории пожилых граждан. Прежде всего, это будут группы пенсионеров, которые имеют определенную группу инвалидности.