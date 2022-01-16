«Выплаты допрыгнули до инфляции»: российским пенсионерам обещают увеличение ЕДВ и НСУ

Некоторым категориям пожилых россиян готовят значительное увеличение выплат. Теперь суммы сравнялись с уровнем инфляции.

Индексация должна затронуть важные показатели, которые касаются льготных категорий граждан. В этот раз размер обещанных доплат, по заявлению, стал самым рекордным за последние годы, пишет PRIMPRESS.

С 1 февраля 2022 году будут увеличены выплаты пенсионерам, которые являются федеральными льготникам. Не так давно правительство утвердило размер индексации дополнительных денежных сумм.

После января ожидается увеличение выплат пенсионерам на 8,4 процента. Такой показатель стал рекордным в связи с тем, что за 2021 год в стране сильно вырос уровень инфляции, до 8,39%. Об этом Росстат сообщил в минувшую среду. Отмечается, что базовый индекс потребительских цен, который исключает изменения цен на отдельные товары в декабре 2021 года составил 100,63%, а в годовом выражении — 108,89%. Такие показатели были подвержены под влиянием факторов, которые носят административный, а также сезонный характер.

Индексация пенсий напрямую зависит от уровня инфляции, поэтому с первого февраля и ожидаются серьезные изменения. Юрист Ирина Сивакова заявила, что увеличение денежных выплат с февраля ощутят многие категории пожилых граждан. Прежде всего, это будут группы пенсионеров, которые имеют определенную группу инвалидности, также пожилые граждане из числа «чернобыльцев». Также, новые денежные выплаты получат ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны.

Индексация также коснется выплат ЕДВ. То есть, каждый, у кого установили первую группу инвалидности, будет каждый месяц получать по 4 430 рублей. Инвалидам второй группы и детям-инвалидам будут назначены денежные суммы в размере 3 164 рубля. Еще одна категория — это те люди, у кого третья группа инвалидности. Таким гражданам доплата составит 2 533 рубля каждый месяц.

Также с первого февраля увеличится НСУ, она же стоимость набора социальных услуг. Такая льгота предоставляется тем же категориям пенсионеров, что и ЕДВ. Примечательно, что пожилые граждане могут заменить набор на деньги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилых граждан России, которые продолжают вести трудовую деятельность, могут ждать сразу два неприятных сюрприза в текущем году.