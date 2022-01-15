«Повышение пределов и увольнение»: что может разочаровать работающих пенсионеров в 2022 году

Пожилых граждан России, которые продолжают вести трудовую деятельность, могут ждать сразу два неприятных сюрприза в 2022 году. В наступившем году в силу вступили некоторые изменения.

Перемены произошли в области системы перерасчета пенсий, предназначенных для трудоустроенных пожилых россиян. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на слова юриста Ирину Сивакову.

По словам эксперта, есть две печальных новости, и первая из них касается изменения предельной величины базы, которая используется для начисления взносов в Пенсионный фонд России. Как стало известно, в 2022 году он составил уже 1,6 миллиона рублей.

Что это значит? Полученная величина оказывается влияние на суммы, которые смогут перечислить работающим пожилым гражданам, а точнее на пенсионные баллы, которые будут прибавлены к пенсии в августе. Так, из года в год пенсионеры получают возможность перерасчета пенсионных средств в конце лета, для чего есть необходимость работать на протяжении всего прошлого года.

Однако есть одно большое «но»: для доплаты, конечно же, есть свои ограничения. В 2022 году пожилому россиянину, у которого средняя заработная плата достигает 30 тысяч, смогут начислить только 2,3 балла. Для сравнения, в прошлом, 2021, году при аналогичной зарплате начислялось 2,5 балла, а годом ранее этот показатель составлял 2,8 балла. С каждым годом цифра становится все меньше, и меньше.

Сивакова заявила, что это связано, как раз таки с предельной базой для взносов в ПФР, — чем она выше, тем меньше баллов с каждым годом может заработать человек при неизменной зарплате.

«Математический закон действует безотказно: чем больше делитель — тем меньше получается частное», — отметила Сивакова.

Переходя ко второй новости, снова придется коснуться пенсионного балла. Несмотря на увеличение стоимости этого самого пенсионного балла в 2022 году, которая составит уже 105 рублей, рассчитывать на такой показатель смогут только те пенсионеры, которые уйдут с работы в 2022 году. Остальные пожилые граждане получат прибавку с учетом стоимости балла на момент назначения им пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионные выплаты по старости в России можно увеличить вплоть до четырех тысяч рублей.