Названа справка, которая позволит увеличить пенсию на 4 тысячи рублей

Размер пенсии, выплачиваемой по старости, можно увеличить вплоть до четырех тысяч рублей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
По ее словам, размер пенсии зависит от суммы пенсионных баллов, а значит, увеличить пенсию можно, включив в него утерянные периоды работы.
Как сообщил PRIMPRESS, получить необходимый документ можно по запросу в ПФР. Требуется взять полную выписку из личного дела и тщательно проверить ее. Если пенсионер обнаружит, что в стаж не были засчитанные какие-то периоды работы, то он имеет право на увеличение пенсии. Прибавка может составить до четырех тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что в ПФР такие ситуации не любят и навстречу идут неохотно, но выписку сделать сотрудники обязаны. При этом воспользоваться возможностью могут пенсионеры из различных регионов страны, в том числе и из Приморья. Услуга предоставляется бесплатно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что многие российские пенсионеры с 14 января начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда. Средний размер пенсионных выплат составит 18 тысяч рублей.