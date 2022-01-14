Стало известно, кому из пенсионеров выплатят 18 тысяч рублей в январе

Стало известно, кому из пенсионеров выплатят 18 тысяч рублей в январе
Размер выплат будет варьироваться, но в среднем это будет 17 892 рубля. Фото: Pixabay

Многие российские пенсионеры с 14 января начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда. Средний размер пенсионных выплат составит 18 тысяч рублей.

С пятницы, 14 января, в некоторых регионах страны начнется финансирование первого потока январских выплат от ПФР. Пожилые россияне смогут получить деньги на банковскую карту, либо через почтовые отделения. Во втором случае возможна доставка выплаты на дом. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Первый поток финансирования произойдет, к примеру, в Красноярском крае. 14 января в этом регионе профинансируют все населенные пункты кроме Норильска. Денежную сумму получат те, кому еще не приходили пенсии за январь и другие соцвыплаты по линии ПФР. Второй поток ожидается с 21 января.

Размер выплат будет варьироваться, но в среднем это будет 17 892 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, каким пенсионерам резко увеличат выплаты с 1 февраля.

Выплаты пенсионерам пенсионные выплаты пфр


 

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