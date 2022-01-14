Стало известно, каким пенсионерам резко увеличат выплаты с 1 февраля

Стало известно, каким пенсионерам резко увеличат выплаты с 1 февраля
Индексация выплат должна быть произведена в соответствие с уровнем инфляции за прошлый год. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров ждет увеличение ежемесячных денежных выплат. Произойдет это быстрее, чем через месяц.

Речь идет о дополнительной социальной надбавке, полагающейся пожилым гражданам. 1 февраля правительство РФ планирует проиндексировать ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) и НСУ (набор социальных услуг) более чем на 5%. В последнем случае льготу можно заменить денежной компенсацией.

Как сообщило издание ИА DEITA.RU со ссылкой на PensNews, индексация пенсий должна быть произведена в соответствие с уровнем инфляции за прошлый год, который составил более 8%. Эксперты также предполагают, что объем планируемой индексации будет дополнительно увеличен.

Также отмечается, что данные выплаты будут увеличены для граждан, которые относятся к категории федеральных льготников. К этой группе среди прочих относятся пенсионеры-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

Напомним, предложение президента Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции было озвучено 12 января на совещании с членами правительства. При этом изначально планировалось, что процент индексации составит 5,9. В результате индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года.

При этом эксперты уверены, что у такого повышения есть обратная сторона. По оценкам специалистов, после индексации в среднем пенсии вырастут на 1,4 тыс. рублей. Но с учетом реальной инфляции пожилые граждане могут все равно остаться в минусе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российское правительство в 2022 году планирует принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Согласно законопроекту, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, будет трансформирована в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). В новую версию стимулирующих мер для граждан также включили налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%. Кроме того, в списке оказались софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

Выплаты пенсионерам пенсии экономика


 

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