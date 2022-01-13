В России готовят реформу накопительной пенсии в 2022 году

В России готовят реформу накопительной пенсии в 2022 году
Реформу пенсионных накоплений планируют провести в 2022 году. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российское правительство в 2022 году планирует принять законопроект о реформе накопительных пенсий.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли. Согласно законопроекту, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, будет трансформирована в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). В новую версию стимулирующих мер для граждан также включили налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%. Кроме того, в списке оказались софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий заявил, что предполагаемая трансформация будет добровольной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили провести новую пенсионную реформу.

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