В России готовят реформу накопительной пенсии в 2022 году

Российское правительство в 2022 году планирует принять законопроект о реформе накопительных пенсий.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли. Согласно законопроекту, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая заморожена с 2014 года, будет трансформирована в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). В новую версию стимулирующих мер для граждан также включили налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%. Кроме того, в списке оказались софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

Гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий заявил, что предполагаемая трансформация будет добровольной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили провести новую пенсионную реформу.