В России предложили провести новую пенсионную реформу

В России предложили провести новую пенсионную реформу
Парламентарий предложил запустить новую пенсионную реформу, которая может выполнять свои задачи. Фото: Pixabay

Депутат Государственной думы Олег Нилов заявил, что в России сложилась ситуация, при которой средний мужчина не будет доживать до момента выхода на пенсию.

Он отметил, что средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 64 года, при этом пенсионный возраст повысили до 65 лет. Это означит, что большинство мужского населения может просто не дожить до пенсии.

Парламентарий предложил запустить новую пенсионную реформу, которая может выполнять свои задачи, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Regnum.

Кроме того, депутат назвал пенсию, которую получают миллионы россиян на сегодняшний день, «издевательской».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

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