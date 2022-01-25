Налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам

Под налогообложение не попадут доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1 процента годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. Фото: pixabay.co

Под налогообложение не попадут доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1 процента годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. Фото: pixabay.co

Федеральная налоговая служба рассказала, как правильно рассчитать сумму годового дохода по вкладам, которая не облагается НДФЛ.

В ФНС объяснили, что для этого необходимо умножить один миллион рублей на ключевую ставку Центрального банка на 1 января текущего года, передает ТАСС.

Так, годовые доходы по банковским вкладам, которые равны или ниже нее, НФДЛ облагаться не станут. Если же доход выше, то налог распространяется лишь на разницу между доходом и свободной от налога суммы.

Стоит добавить, что в первый раз заплатить данный налог за 2021 год нужно до 1 декабря текущего года. Декларировать или каким-либо образом оформлять такие доходы вкладчикам не потребуется, добавили в службе.

Выплаченные физическому лицу по валютным счетам проценты пересчитают в рубли по курсу Центробанка в день, когда этот доход будет получен. Заметим, что изменение размера валютного вклада в связи с колебанием курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

Напомним, что под налогообложение не попадут доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым год не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам.

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