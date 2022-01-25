ФНС: пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля

ФНС: пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля
Сами вклады не будут облагаться налогом. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров предупредили о новом налоге, который они будут вынуждены платить с 1 февраля. Отдать деньги в казну должны будут граждане с депозитами.

Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Как передает PRIMPRESS, новым налогом будут облагаться проценты, которые были получены в виде прибыли с вкладов в банках. До начала февраля все кредитные организации в РФ соберут данные о таких клиентах и передадут их налоговой службе. После этого россиянам выставят счета.

Доходом, с которого будут брать налог, будут считать проценты, полученные по вкладам или по остаткам на счетах. Облагаться налогом определенные суммы, которые рассчитываются умножением миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка на 1 января 2021 года.

Сами вклады не будут облагаться налогом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам.

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