В Новосаратовке открыли дело по факту утопления маленького мальчика в Неве

В Новосаратовке открыли дело по факту утопления маленького мальчика в Неве
Поиски утонувшего мальчика продолжаются. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти следственные органы возбудили уголовное дело после утопления семилетнего ребенка в Неве.

Как сообщило областное управление СК, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Все случилось 24 января на берегу Невы в деревне Новосаратовка. Предварительно, 25-летняя женщина пошла на прогулку со своими племянниками. Когда они находились на причале, она отвлеклась, и ребенок спрыгнул на лед. Ледовое покрытие проломилось и ребенок ушел под воду.

Тело мальчика продолжают искать. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС.

Поиски утонувшего мальчика продолжаются. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти
Поиски утонувшего мальчика продолжаются. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всеволожская прокуратура начала проверку после падения ребенка под лед.

Всеволожский район новосаратовка ск уголовное дело утопление ребенка


 

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