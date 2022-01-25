В Новосаратовке открыли дело по факту утопления маленького мальчика в Неве

Во Всеволожском районе Ленобласти следственные органы возбудили уголовное дело после утопления семилетнего ребенка в Неве.

Как сообщило областное управление СК, дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Все случилось 24 января на берегу Невы в деревне Новосаратовка. Предварительно, 25-летняя женщина пошла на прогулку со своими племянниками. Когда они находились на причале, она отвлеклась, и ребенок спрыгнул на лед. Ледовое покрытие проломилось и ребенок ушел под воду.

Тело мальчика продолжают искать. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всеволожская прокуратура начала проверку после падения ребенка под лед.