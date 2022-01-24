Всеволожская прокуратура начала проверку после падения ребенка под лед

Всеволожская городская прокуратура организовала проверку после информации о пропаже ребенка в деревне Новосаратовка.

Как отмечает ведомство, примерно в 18:40 малыш находился рядом с водоемом. Несовершеннолетний провалился под лед. На место выехала районная полиция.

Отмечается, что городская прокуратура даст оценку эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также исполнению родителями своих обязанностей. Результаты проверки поставлены городской прокуратурой на контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станции метрополитена «Чернышевская» пассажир упал на эскалаторе из-за приступа эпилепсии. Сотрудники подземки остановили эскалатор и отнесли пострадавшего в сторону, им помогли другие пассажиры.