На «Чернышевской» пассажир упал на эскалаторе из-за приступа эпилепсии

На &#171;Чернышевской&#187; пассажир упал на эскалаторе из-за приступа эпилепсии
Эскалатор остановили, чтобы помочь мужчине. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пассажир упал на эскалаторе на станции петербургского метро «Чернышевская». Мужчине потребовалась помощь медиков.

Видео с места происшествия появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов очевидцев, сегодня вечером на «Чернышевской» один из пассажиров упал на спускающемся вниз эскалаторе. Сотрудники метрополитена остановили эскалатор и отнесли пострадавшего в сторону, им помогли другие пассажиры.

Как сообщает «Комсомольская правда», пострадавший упал из-за приступа эпилепсии. Мужчине вызвали скорую помощь, после чего его забрали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину.

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