В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил 43-летнего мужчину

Потерпевший хотел перейти железнодорожные пути вне железнодорожного перехода.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО в четверг, 20 января.

В Ленинградской области транспортная полиция организовала проверку по факту травмирования мужчины на перегоне Лосево-Громово.

Информация о том, что на 56 километре 9 пикета железнодорожного перегона Лосево-Громово грузовой поезд смертельно травмировал мужчину поступила 19 января, незадолго до полуночи. Состав двигался из Петербурга в Кузнечное.

Оказалось, что скончался 43-летний местный житель. Машинист пытался предотвратить столкновение, подавал звуковые сигналы, экстренно тормозил. Однако трагедии избежать не удалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бухарестской женщина за рулем «Рено» насмерть сбила пенсионера.